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Общество

Сход селей в Бооме. Музыканты устроили концерт для застрявших в ущелье

Концерт для водителей и их пассажиров, застрявших в пробке в ущелье Боом из-за схода селей, устроили музыканты президентского камерного оркестра «Манас». Видео опубликовали в соцсетях.

Для собравшихся выступал дирижер и основатель оркестра Эрнис Асаналиев.

Напомним, вчера в ущелье из-за обильных осадков сошел сель. Движение транспорта остановили полностью. Наблюдалось огромное скопление машин. Работники подразделений Минтранспорта и МЧС работали в авральном режиме.

Сегодня проезд уже открыт, движение транспорта восстановлено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241126/
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