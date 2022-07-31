Сход селей в Бооме. Музыканты устроили концерт для застрявших в ущелье

Концерт для водителей и их пассажиров, застрявших в пробке в ущелье Боом из-за схода селей, устроили музыканты президентского камерного оркестра «Манас». Видео опубликовали в соцсетях.

Для собравшихся выступал дирижер и основатель оркестра Эрнис Асаналиев.

Напомним, вчера в ущелье из-за обильных осадков сошел сель. Движение транспорта остановили полностью. Наблюдалось огромное скопление машин. Работники подразделений Минтранспорта и МЧС работали в авральном режиме.

Сегодня проезд уже открыт, движение транспорта восстановлено.