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Общество

Увольнение главы управления спорта. Мэрия Бишкека обжалует решение суда

Мэрия Бишкека не согласна и будет обжаловать решение Ленинского районного суда о признании незаконным увольнения главы управления спорта Нурлана Токоноева. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Реорганизация управления культуры путем присоединения к нему управления физической культуры и спорта осуществлена в строгом соответствии с гражданским и трудовым законодательством. Токоноев уволен с должности начальника управления в связи с реорганизацией учреждения. При этом соблюдены все нормы трудового законодательства», — пояснили чиновники.

Ранее Ленинский районный суд вынес решение, признав, что бывший руководитель управления был уволен незаконно. С мэрии взыскано 616 тысяч 986 сомов в виде зарплаты и пени, которую он не получил за время вынужденного прогула. Восстановить в должности Нурлана Токоноева суд не смог, так как незаконно уволенный сотрудник должен восстанавливаться на прежнее место, а управление физической культуры и спорта при муниципалитете было реорганизовано в департамент.

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Напомним, в январе теперь уже бывший мэр Бишкека Айбек Джунушалиев утвердил новую структуру мэрии. В ней вместо двух управлений — культуры и спорта — появился единый департамент культуры, спорта, туризма и работы с молодежью. Решению предшествовал указ Садыра Жапарова, изданный им в июне 2021 года: все госорганы, в том числе и органы местного самоуправления, должны пересмотреть свой штат, провести реорганизацию и уменьшить число сотрудников на 30 процентов.

Оптимизация получилась странной. В итоге число сотрудников в департаменте не сократилось, а, наоборот, увеличилось — на шесть человек. При этом о планируемой реорганизации работники узнали в день ее начала, хотя по закону руководство муниципалитета обязано было за месяц оповестить их об этом. С нарушениями был сокращен и руководитель управления физической культуры и спорта при мэрии заслуженный тренер Кыргызстана Нурлан Токоноев. Он обратился с иском в суд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240962/
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