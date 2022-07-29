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Общество

Конкурс директоров школ. Желающие могут сдать пробный тест

Кандидаты на вакантные должности руководителей общеобразовательных организаций и все желающие могут сдать пробный тест. Об этом сообщило Министерство образования и науки. 

В ведомстве напомнили, что претенденты на вакантную должность должны набрать свыше 60 процентов.

Тест можно сдать на сайте по ссылке.

С вопросами о конкурсе можно обратиться по номерам: 0505110108, 0556110107, 0755112237, 0778112238. 

Напомним, согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет.

Всего в Кыргызстане 2 тысячи 333 школы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240943/
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