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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Мэрия Бишкека: Жители улицы Суванбердиева не возражают против сноса деревьев

В мэрии Бишкека утверждают, что жители улицы Суванбердиева не возражают против реконструкции дороги и сноса деревьев. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Реконструкция дороги проводится в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» за счет грантовых средств Китая от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы Карадарьинской.

«Сотрудники МП «Бишкекзеленхоз» провели санитарную обрезку, а по проекту проводят работы по сносу деревьев. Акты на снос имеются. Восстановительная стоимость деревьев выплачена муниципальному предприятию», — сказали в мэрии.

Отметим, что накануне читатель 24.kg прислал видео, на котором он просит сотрудников городских служб представить акт на снос дерева, однако те отвечают, что у них документа нет и отправляют жителя за актом к руководству.

Добавим, что против вырубки деревьев и строительства участка улицы Кулатова выступают жители микрорайона «Юг-2».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240888/
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