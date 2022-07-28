Мэрия Бишкека: Жители улицы Суванбердиева не возражают против сноса деревьев

В мэрии Бишкека утверждают, что жители улицы Суванбердиева не возражают против реконструкции дороги и сноса деревьев. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Реконструкция дороги проводится в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» за счет грантовых средств Китая от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы Карадарьинской.

«Сотрудники МП «Бишкекзеленхоз» провели санитарную обрезку, а по проекту проводят работы по сносу деревьев. Акты на снос имеются. Восстановительная стоимость деревьев выплачена муниципальному предприятию», — сказали в мэрии.

Отметим, что накануне читатель 24.kg прислал видео, на котором он просит сотрудников городских служб представить акт на снос дерева, однако те отвечают, что у них документа нет и отправляют жителя за актом к руководству.

Добавим, что против вырубки деревьев и строительства участка улицы Кулатова выступают жители микрорайона «Юг-2».