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Общество

Активисту Тилекмату Куренову отказали в условно-досрочном освобождении

Суд отказал активисту Тилекмату Куренову (Кудайберген уулу) в условно-досрочном освобождении. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Чуйского областного суда.

Сегодня судебная коллегия облсуда рассмотрела ходатайство адвоката по условно-досрочному освобождению из колонии-поселения.

Но суд отказал, сославшись на то, что осужденный нарушил режим в местах лишения свободы, а именно при обыске у него нашли телефон. Тилекмат Куренов продолжит отбывать наказание в колонии-поселении № 27.

Ранее Свердловский районный суд Бишкека приговорил Тилекмата Куренова к одному году и шести месяцам лишения свободы. Гражданского активиста обвиняли по статьям 310 «Публичные призывы к насильственному захвату власти», 39-264 «Покушение на массовые беспорядки» и 39-192 «Покушение на подкуп голосов избирателей» УК КР.

Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240519/
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