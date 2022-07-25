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Общество

Скандал с клиникой Исманкулова. И. о. министра против деятельности госпиталя

Решение о дальнейшей работе Госпиталя микрохирургии глаза профессора Алмазбека Исманкулова еще не принято, но временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков озвучил, что против ее деятельности.

Выступая на пресс-конференции, он заявил журналистам, что на сегодня продолжается судебный процесс, где истцом выступает Алмазбек Исманкулов.

«Я не был в его клинике. Он подал в суд. Идет судебное разбирательство. Если хотите знать мое мнение, то я против того, чтобы он использовал здание для личной выгоды и в своих интересах. Мы дождемся вердикта суда и потом на основе этого примем решение», — сказал Жаркынбек Касымбеков.

Напомним, что весной столичный муниципалитет расторг договор аренды здания, где расположен Госпиталь микрохирургии глаза. Глава медучреждения Алмазбек Исманкулов не согласился с решением и обжаловал его в суде. Он сообщил: если суд признает одностороннее расторжение договора законным, госпиталь освободит здание. До этого времени клиника продолжит работать.

Позже в Минздраве сообщили об аудите, проведенном в Госпитале микрохирургии глаза, и опубликовали его итоги. Алмазбек Исманкулов назвал это очередной провокацией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240512/
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