В Кыргызстан до 30 июля поступит крупная партия инсулина

До 30 июля поступит крупная партия инсулина. Об этом на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

По его словам, вопрос поставки уже решен.

«Такие проблемы у нас были до середины года. На сегодня нам удалось решить их и ускорить сроки поставок», — сказал Жаркынбек Касымбеков.

И заверил, что до конца года все регионы республики будут обеспечены необходимым количеством инсулина.

Ранее от кыргызстанцев, страдающих диабетом, поступало много жалоб на отсутствие инсулина. Небольшая партия поступила 1 июля, до конца месяца обещали крупную поставку.

Напомним, проблемы с инсулином начались в марте. В мае пациенты стали жаловаться на его нехватку. В Минздраве задержку с поставкой препарата объясняли увеличением сроков поставки самим заводом и срывом тендера в феврале.