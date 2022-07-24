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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки и фестиваль

6-29 июля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-31 июля. Выставка факсимильных копий шедевров мировой живописи

Посетители смогут познакомиться с шедеврами великих мастеров живописи импрессионизма и постимпрессионизма, оценить масштабы их таланта и значимость для сокровищницы мировой культуры.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

8-31 июля. Выставка Виктора Сырнева

В этом году художнику исполнилось бы 80 лет, и этой дате посвящена выставка из фонда отдела декоративно-прикладного искусства. Представлено более 100 работ, созданных в разные периоды его творчества.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 июля — 10 августа. Выставка «Цветотерапия»

Представлены 20 живописных полотен, 11 графических работ, 5 скульптур и 15 предметов декоративно-прикладного искусства из фондов КНМИИ. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

27-29 июля. Концерты под открытым небом

Под аркой с восточной стороны театра для бишкекчан выступит струнный камерный оркестр, а также состоятся концерты «Молодая опера — молодой балет». Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.

29-30 июля. Фестиваль Freedom Valley

Гостей ждут лучшие танцевальные хиты мировых звезд в исполнении филармонического оркестра и диджеев, а также вкусная еда, освежающие коктейли, конкурсы и многое другое.

КЦ «Рух Ордо» (Чолпон-Ата).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240340/
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