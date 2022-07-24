Афиша Бишкека на неделю: выставки и фестиваль

6-29 июля. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1-31 июля. Выставка факсимильных копий шедевров мировой живописи
Посетители смогут познакомиться с шедеврами великих мастеров живописи импрессионизма и постимпрессионизма, оценить масштабы их таланта и значимость для сокровищницы мировой культуры.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
8-31 июля. Выставка Виктора Сырнева
В этом году художнику исполнилось бы 80 лет, и этой дате посвящена выставка из фонда отдела декоративно-прикладного искусства. Представлено более 100 работ, созданных в разные периоды его творчества.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1 июля — 10 августа. Выставка «Цветотерапия»
Представлены 20 живописных полотен, 11 графических работ, 5 скульптур и 15 предметов декоративно-прикладного искусства из фондов КНМИИ. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
27-29 июля. Концерты под открытым небом
Под аркой с восточной стороны театра для бишкекчан выступит струнный камерный оркестр, а также состоятся концерты «Молодая опера — молодой балет». Подробнее
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.
29-30 июля. Фестиваль Freedom Valley
Гостей ждут лучшие танцевальные хиты мировых звезд в исполнении филармонического оркестра и диджеев, а также вкусная еда, освежающие коктейли, конкурсы и многое другое.
КЦ «Рух Ордо» (Чолпон-Ата).