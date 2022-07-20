Простофакты. Повышение зарплат милиционеров с августа. Кому верить?

Повышение зарплат сотрудникам правоохранительных органов ожидается с 1 августа. Об этом 18 июля, выступая на пресс-конференции в Бишкеке, сообщил министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

Он напомнил, что первое повышение зарплат уже было и рассматривается несколько вариантов повторного.

Президент дал еще возможность повысить зарплату милиционеров. Улан Ниязбеков

Он не стал называть конкретных цифр, сославшись на то, что они будут известны после утверждения кабинетом министров.

Спустя два дня его заявление на встрече с журналистами опроверг министр финансов Алмаз Бакетаев. По его словам, с 1 августа увеличится оплата труда только вольнонаемных работников в правоохранительных органах. Людей в погонах оно не коснется.

В прошлом году поднимали зарплату в милиции. С 1 августа увеличение оплаты труда сотрудников в этой сфере не ожидается. Алмаз Бакетаев

Напомним, последнее повышение зарплат в системе МВД произошло осенью прошлого года. Тогда на 40 процентов была повышена заработная плата сотрудников Внутренних войск.