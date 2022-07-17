Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопоказы

19-22 июля. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1-31 июля. Выставка факсимильных копий шедевров мировой живописи
Посетители смогут познакомиться с шедеврами великих мастеров живописи импрессионизма и постимпрессионизма, оценить масштабы их таланта и значимость для сокровищницы мировой культуры.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
8-31 июля. Выставка Виктора Сырнева
В этом году художнику исполнилось бы 80 лет, и этой дате посвящена выставка из фонда отдела декоративно-прикладного искусства. Представлено более 100 работ, созданных в разные периоды его творчества.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1 июля — 10 августа. Выставка «Цветотерапия»
Представлены 20 живописных полотен, 11 графических работ, 5 скульптур и 15 предметов декоративно-прикладного искусства из фондов КНМИИ. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
5-25 июля. Международная выставка «Мы вместе»
Свои работы представят художники из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана: Араншы Шаржанов, Шавкат Маматкаримов, Руслан Ибраимов, Бахрамжан Темиров и Азамат Абакиров.
«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.
18 июля. Показ фильмов режиссера из Таджикистана
Зрителям покажут фильмы Анисы Сабири «Ритмы утраченного времени» и «Плач Танбура». В стоимость входит порция плова, салат и чай. Регистрация по телефону 0775000045.
Культурный центр «Кудук», 18.00.
20 июля. Показ документального фильма «Холм»
Фильм Каннского фестиваля «Холм» снят режиссерами Дени Гербраном и Линой Цримовой. Лента будет показана на русском языке с английскими субтитрами. После показа состоится обсуждение с режиссерами и экспертами. Подробнее
Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.
21 июля. Воркшоп с режиссером Дени Гербраном
Встреча пройдет на французском языке с синхронным переводом на русский.
Культурный центр «Кудук», 15.00.