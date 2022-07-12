Тревожная кнопка. Арт-инициатива против насилия над детьми проходит в Бишкеке

Сегодня на улицах Бишкека появились красные кубы. Это арт-инициатива «Тревожная кнопка» — стихийная художественная реакция, возникшая как мгновенный отзыв на последний шокирующий случай, жертвой которого стала 13-летняя девочка.

Кубы ярко-красного цвета, излучающие сигнал о помощи SOS, будут стоять на центральных улицах столицы, обращая внимание прохожих на важность борьбы с насилием в отношении детей и женщин.

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«Образ 13-летней девочки, которая живет в нашем с вами городе и, возможно, каждый день проходила мимо тех же мест, где установлены «тревожные кнопки», полгода была жертвой насилия. Ее образ воплотился в этих красных кубах», — пояснила художница и автор интервенции Мунара Абдукахарова.

По ее словам, работа поднимает большую тему масштабного насилия в отношении женщин в нашей стране. В СМИ просачиваются лишь единичные случаи насилия в отношении детей и женщин, в то время как есть сотни, если не тысячи подобных случаев, о которых нам неизвестно.

«Женщины молчат, боятся и терпят. Многие не имеют никакой поддержки в окружении родных и близких, не имеют веры в силу, прозрачность системы правоохранительных органов. В случае с 13-летней девочкой насильниками были сами сотрудники милиции. Насилие в отношении женщин настолько всеобъемлюще в Кыргызстане, что эту проблему нельзя «не видеть, не слышать и пытаться спрятать». Эта проблема как яркое красное пятно, его должно быть видно, слышно, каждая пострадавшая женщина должна иметь возможность нажать на тревожную кнопку, на возможность получить помощь, в которой так нуждается», — отмечают организаторы.

«Инициатива очень реактивная, у Мунары возникла сильная идея, и мы сразу начали реализацию. Планируем ставить кубы в разных точках города, чтобы охватить большее число людей. Информацию с обновлениями будем публиковать на наших страничках в Instagram под хештегами #нетнасилию #зомбулуккакаршы», — сказала арт-менеджер проекта Акжибек Бейшебаева.

Напомним, в Свердловском районном суде Бишкека рассматривается дело об изнасиловании 13-летней девочки.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД), а также в Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.