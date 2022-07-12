08:30
USD 89.43
EUR 95.96
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Тревожная кнопка. Арт-инициатива против насилия над детьми проходит в Бишкеке

Сегодня на улицах Бишкека появились красные кубы. Это арт-инициатива «Тревожная кнопка» — стихийная художественная реакция, возникшая как мгновенный отзыв на последний шокирующий случай, жертвой которого стала 13-летняя девочка.

Кубы ярко-красного цвета, излучающие сигнал о помощи SOS, будут стоять на центральных улицах столицы, обращая внимание прохожих на важность борьбы с насилием в отношении детей и женщин.

Читайте по теме
Деградация! О сексуальных преступлениях против наших детей

«Образ 13-летней девочки, которая живет в нашем с вами городе и, возможно, каждый день проходила мимо тех же мест, где установлены «тревожные кнопки», полгода была жертвой насилия. Ее образ воплотился в этих красных кубах», — пояснила художница и автор интервенции Мунара Абдукахарова.

По ее словам, работа поднимает большую тему масштабного насилия в отношении женщин в нашей стране. В СМИ просачиваются лишь единичные случаи насилия в отношении детей и женщин, в то время как есть сотни, если не тысячи подобных случаев, о которых нам неизвестно.

«Женщины молчат, боятся и терпят. Многие не имеют никакой поддержки в окружении родных и близких, не имеют веры в силу, прозрачность системы правоохранительных органов. В случае с 13-летней девочкой насильниками были сами сотрудники милиции. Насилие в отношении женщин настолько всеобъемлюще в Кыргызстане, что эту проблему нельзя «не видеть, не слышать и пытаться спрятать». Эта проблема как яркое красное пятно, его должно быть видно, слышно, каждая пострадавшая женщина должна иметь возможность нажать на тревожную кнопку, на возможность получить помощь, в которой так нуждается», — отмечают организаторы.

«Инициатива очень реактивная, у Мунары возникла сильная идея, и мы сразу начали реализацию. Планируем ставить кубы в разных точках города, чтобы охватить большее число людей. Информацию с обновлениями будем публиковать на наших страничках в Instagram под хештегами #нетнасилию #зомбулуккакаршы», — сказала арт-менеджер проекта Акжибек Бейшебаева.

Напомним, в Свердловском районном суде Бишкека рассматривается дело об изнасиловании 13-летней девочки.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД), а также в Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239512/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Изнасилование 11-летнего мальчика в Сокулуке. Обвиняемый не признает вины
В Сокулуке мальчика насиловали двое односельчан. Дело передали в суд
Тройное убийство в Бишкеке. Городской суд отложил дело по апелляции на 15 января
В Араване мать избивала двухлетних дочек. Ее могут лишить родительских прав
В Бишкеке мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю девочку
Мэрия Бишкека приобрела автомобили для экстренной помощи женщинам и детям
В Джалал-Абаде ученица выбросилась из окна. Учительница рассказала свою версию
В Араване мать избивала двухлетних дочек. Женщина объяснила причину
Младенца нашли в мусорном баке. Мать водворили в СИЗО
Найденного в мусорном баке новорожденного назвали Садыр
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не&nbsp;видят смога Загрязнение воздуха в Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не видят смога
Синоптики прогнозируют понижение температуры и&nbsp;сильные морозы с&nbsp;17&nbsp;февраля Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильные морозы с 17 февраля
Узбекистан и&nbsp;Кыргызстан в&nbsp;2024 году откроют новый пограничный пост Узбекистан и Кыргызстан в 2024 году откроют новый пограничный пост
Бизнес
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
16 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 февраля, четверг
23:46
Компания Samsung запланировала выпуск складного смартфона нового типа
23:22
Из дома бишкекчанки украли золото и деньги. Задержан подозреваемый
23:04
Рынки и скотобойни, не отвечающие веттребованиям, будут закрыты — Бакыт Торобаев
22:46
Федерация профсоюзов Кыргызстана избрала новое руководство
22:19
Завод по переработке кожи и шерсти планируют открыть в Нарыне