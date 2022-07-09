Изнасилование 13-летней девочки. В помощь семье собрано больше 70 тысяч сомов

В Кыргызстане объявлен сбор средств для помощи пострадавшей от насилия 13-летней девочке.

Семья ребенка находится в трудном финансовом положении. Отец девочки был вынужден вернуться из трудовой миграции и сейчас не работает. Состояние здоровья матери также ухудшилось (у нее тяжелое заболевание печени), женщина находится на постоянном стационарном лечении.

По словам известного телеведущего Эркина Рыскулбекова, за четыре часа с момента запуска акции собрали 74 тысячи 984 сома. Он написал на своей странице в Facebook, что будет публиковать отчет о «каждом поступившем тыйыне».

Средства с пометкой «для девочки» можно перечислить на:

«Элсом»: 0555001862;

«Мбанк»: 996555001862;

карта «Оптима Банка»: 4169 5952 0307 0485;

счет в «Демир Банке»: 1180000023490980.

Напомним, в Свердловском районном суде Бишкека рассматривается дело об изнасиловании 13-летней девочки. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД). В Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.

Правозащитники обратились к президенту страны в связи с участившимися случаями жестокого насилия в отношении женщин и девочек. Уполномоченная по правам ребенка прокомментировала дело.

Отреагировали также глава кабмина Акылбек Жапаров и его заместитель по соцвопросам Эдиль Байсалов, который призвал СМИ не писать о таких случаях, чтобы «не множить боль». Спустя несколько дней случай прокомментировал и пресс-секретарь главы государства.