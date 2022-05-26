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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День увеличился до 14 часов 58 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 25, отрезки улиц Кайназаровой, Троицкой, Матыева, Асаналиева, Боконбаева, Молодой Гвардии, проспекта Жибек Жолу, улиц Лесной, Березовой, Коммунаров, Фучика, Республиканской, жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-1», «Арча-Бешик» (улицы Кожомкулова, Парковая, Онежская, Карельская, Абдрахманова, Эркин-Тоо, Жениш, Чон-Арык, Азия, Таалай, Улан, Адигине, Торт-Куль, Жетиген, Западная);
  • 9.00-18.00 — улицы Фучика, БЧК (фонтаны), жилмассив «Дордой» (ОсОО «Аваз строй», улица Дордой-3), отрезки улиц Щербакова, Орозбекова, Мусоргского, переулки Мариупольский, Изюмский, Российский;
  • 9.30-14.00 — улицы Ибраимова, 108, Шопокова, 119, 121, 121/1, проспект Чуй, 151, 153;
  • 9.30-17.30 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, Зеленая, тупик Логвиненко);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Дордой» (улицы Дордой-3, Ибраимова, Крылова);
  • 10.00-12.00 — жилмассив «Красностроительный» (улицы Андижанская, Наманганская, Адырская, Чон-Коргонская, переулки Коллекторный, Адырский);
  • 12.00-17.00 — микрорайон «Джал», 9, 15, 38, 39, 41, 45а, 45б, Курчатова, 109/1;
  • 13.00-16.00 — район, ограниченный улицами Абдрахманова, Сагынбая Манасчи, Усенбаева, Московской;
  • 14.00-17.00 — отрезки улиц Мечникова, Суворова, переулки Крупский, Фонтанный.

До 16 июня в Бишкеке отключили горячую воду. Подробнее

  • 23-27 мая — районы, ограниченные улицами Садырбаева, Гагарина, Омуракунова, Ашар, Толстого; Лумумбы, Шуш-Тубе, Орозова, Толстого.

Памятные даты

В Москве началась первая декада кыргызского искусства

www.foto.kg
Фото www.foto.kg. Саякбай Каралаев среди участников первой декады киргизского искусства и литературы в Москве, 1939 год

В 1939 году в Москве началась первая декада кыргызского искусства.

Тогда первая кыргызская опера «Айчурек» встретила единодушные одобрительные отзывы. «В целом «Айчурек», — писала газета «Правда», — наглядное и неотразимое свидетельство огромных творческих сил кыргызского народа, чье искусство еще так недавно стало расправлять свои крылья».

Кыргызская Республика вошла в состав государств — наблюдателей Международной организации по миграции

Случилось это 26 мая 1993 года.

Международная организация по миграции — это Агентство ООН по миграции со штаб-квартирой в Женеве и офисами в 165 странах мира. Основана в 1951-м, и главной предпосылкой для ее создания послужила необходимость регулирования крупных потоков мигрантов в Европе как следствие Второй мировой войны.

В Кыргызстане МОМ действует с 1997 года с главным офисом в Бишкеке и субофисом в Оше.

В Бишкеке открылся музей Суйменкула Чокморова

26 мая 2017 года в одном из дворов по улице Токтогула открылся музей известного актера и живописца Суйменкула Чокморова.

В нем представлены картины Суйменкула Чокморова. Здесь лишь немногая часть его работ, на одной из картин, самой большой, изображена его мама. Всюду развешаны кадры из кинолент с участием актера, музыкальные инструменты, которые дарили ему, его награды и журналы, в которых о нем писали.

Люди, которые меняли мир

Родился драматург Мамат Джакыпов

open.kg
Фото open.kg. Мамат Джакыпов

Родился 26 мая 1923 года в селе Сары-Булак Ошской области. Режиссер, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.

Творчеством занимается с 1955-го.

Автор многих одноактных и многоактных пьес: «Девушка с гор», «Кто виноват?», «Белая красавица», очерков и рассказов о насущных проблемах жизни на селе.

В 1961 году издана книга очерков «Алтын жылдыздуу азаматтардын айлында» («В селе героев — обладателей золотых звезд»).

Автор нескольких сборников пьес.

Алайской районной библиотеке присвоено имя писателя-драматурга Мамата Джакыпова.

Куда сходить

Культура

  • продолжается Фестиваль европейского кино;
  • открыты несколько выставок;
  • на Старой площади пройдет концерт классической музыки. Подробнее

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/234706/
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