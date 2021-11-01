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Общество
Сюжет: COVID-19

Pfizer только за компанию? Кыргызстанцам отказывают в получении вакцины

Кыргызстанцев отказывают прививать вакциной Pfizer, если они обращаются в прививочный пункт поодиночке. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Примерно в 15.00 обратилась в прививочный центр в ГУМе, мне сказали привести пятерых человек, тогда нас вакцинируют. Коллега вчера обратилась вечером в пункт в «Бишкек Парке», ее привили. Правда, сказали, что если бы емкость не была уже вскрыта, то для одного человека не стали бы вскрывать, так как она рассчитана на шестерых», — отметила она.

Читательница добавила, что в торговом центре много людей, и, скорее всего, до вечера еще бы пятеро обратились за прививкой.

Отметим, что ранее в соцсетях писали, что вакцину от коронавируса Pfizer можно получить только группой из шести человек.

Директор Республиканского центра иммунопрофилактики Минздрава Гульбара Ишенапысова отметила, что такого требования нет. «Но во временных прививочных пунктах могут просить, чтобы эффективно использовать препарат. Жесткого требования нет», — сказала она.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212325/
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