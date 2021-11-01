Отказалась от претензий. Подозреваемых в похищении девушки в Киргшелке отпустили

Иссык-Атинский районный суд отпустил под домашний арест подозреваемых в похищении девушки. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что жертва ала-качуу написала заявление, где отказалась от претензий к подозреваемым.

«Известно, что девушка вышла замуж за инициатора ее похищения. Она сама просила отпустить всех участников ала-качуу под домашний арест. Несмотря на встречное заявление, было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека» УК КР. Прокуратура передала дело в суд», — сказали редакции.

Напомним, 19 октября в милицию поступила информация о похищении 18-летней девушки. Произошло это на одной из улиц села Киргшелк. Жертву ала-качуу нашли в одном из домов Токмака. По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо молодых мужчин.