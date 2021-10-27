Увидеть дочь перед смертью. Кыргызстан просит помощи у МИД Казахстана

Генеральное консульство Кыргызстана направило официальную ноту в МИД Казахстана с просьбой оказать содействие в решении вопроса Алины Батуровой. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

24.kg, кыргызстанка Алина Батурова, страдающая тяжелой формой онкологического заболевания, Как ранее сообщало, кыргызстанка Алина Батурова, страдающая тяжелой формой онкологического заболевания, попросила перед смертью дать ей возможность увидеться с пятилетней дочерью, которая сейчас живет в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. Однако муж не разрешает им увидеться.

Согласно информации МИД КР, мужчина проживает в городе Нур-Султане. В ходе переговоров супруг кыргызстанки запросил медицинское заключение о диагнозе. «При этом принимаются все исчерпывающие меры по организации встречи кыргызстанки со своей дочерью Инжу Батуровой», — говорится в сообщении.