В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Что говорят медики

В Бишкеке идет сезонный рост острой респираторной вирусной инфекции. Об этом 24.kg сообщили в столичном Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Читайте по теме В связи с ростом ОРВИ в ЦСМ Бишкека врачи будут принимать и в воскресенье

По словам заместителя главного врача ЦГСЭН Айнагуль Рыскулбековой, ОРВИ «всегда так протекает» — с кашлем, насморком и температурой. «На 40-й неделе 2021 года был рост на 83 процента по сравнению с 40-й неделей 2020-го, сейчас 41-я неделя, рост — в два раза. Но нужно учитывать, что в 2020 году дети находились на онлайн-обучении, не контактировали друг с другом. А если болели, то и в больницы практически не обращались, лечились дома», — сказала она.

«Не стоит паниковать. Это традиционное сезонное заболевание. Санитарные предписания мы всем давали, предупреждали, что в октябре будет подъем заболеваемости ОРВИ в связи с похолоданием. В помещениях, как в организациях, так и дома, обязательно проветривание, влажная уборка. Необходимо часто мыть руки, обрабатывать антисептиком, в общественном транспорте — носить маски и не забывать их регулярно менять», — отметила Айнагуль Рыскулбекова.

В школы и детсады заболевших и контактных детей рекомендуют не отправлять до полного выздоровления.

Отметим, что в соцсетях пользователи пишут о том, что дети болеют «странным» вирусом, который характеризуется высокой температурой. Многие дети не ходят в школу.

В ЦГСЭН подчеркнули, что школу могут закрыть на карантин, если в классах отсутствует более 20 процентов детей по причине ОРВИ. Однако таких обращений от общеобразовательных учреждений города к медикам не поступало.

«Диагноз должны ставить доктора. По какой причине отсутствуют школьники на уроках, мы не знаем. Нужно, чтобы учащиеся принесли справку с Центра семейной медицины. Многие родители сейчас ходят на тои, возможно, их дети по этой причине и не посещают школу. Иначе бы родители уже сами обратились с просьбой закрыть их школы на карантин из-за высокой заболеваемости», — резюмировала Айнагуль Рыскулбекова.