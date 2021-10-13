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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Неэтично. Журналистов призвали сообщить аудитории о решении баллотироваться в ЖК

Комиссия по жалобам на СМИ выступила с обращением к журналистам, которые баллотируются в депутаты на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш.

Медиаэксперты призывают представителей СМИ сообщить своей аудитории и общественности о своем решении уйти в политику.

«Среди тех, кто хочет стать депутатами, называются имена журналистов. Некоторые идут кандидатами по партийным спискам, другие баллотируются по одномандатному округу. Согласно Конституции Кыргызстана, каждый гражданин имеет право выдвигать свою кандидатуру и избираться. В мире и в Кыргызстане были случаи, когда журналисты становились депутатами и занимали высокие должности», — говорится в сообщении.

Есть вера, что журналисты, борющиеся с коррупцией и прославившиеся работами, направленными на общественный интерес, внесут вклад в развитие свободы слова с трибуны парламента.

из заявления комиссии по жалобам на СМИ

В комиссии представителям СМИ, чьи кандидатуры выдвинуты на выборах в ЖК, напомнили об Этическом кодексе журналистов КР.

В частности, в комиссии привели 5-ю статью кодекса, которая гласит:

— Журналист должен воздержаться от членства в какой-либо партии, политической деятельности, работы на государственной службе или в органах местного самоуправления. В противном случае он должен сообщать об этом читателям, слушателям, зрителям.

В связи с этим комиссия по жалобам на СМИ предлагает журналистам, баллотирующимся в парламент, сообщить общественности о своем решении.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210211/
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