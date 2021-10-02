Асель Шерниязова стала первым членом жюри «Золотого глобуса» из Центральной Азии

Асель Шерниязова стала первым представителем из Центральной Азии в Голливудской ассоциации иностранной прессы («Золотой глобус»). Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что новые члены команды будут иметь право голоса на «Золотом глобусе» в соответствии с новым уставом ассоциации.

«Мы строим новую организацию, которая не ориентирована на выполнение квот. В основе она имеет разнообразие и инклюзивность, придерживается этического поведения в качестве нормы и привлекает людей вне зависимости от национальности и цвета кожи ко всем аспектам работы ассоциации. Именно так мы развиваем инклюзивную среду», — сказала президент HFPA Хелен Хоне.

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.

Асель Шерниязова является управляющим директором Asian World Film Festival в Лос-Анджелесе с 2015-го.