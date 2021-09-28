До 30 сентября сохранится прохладная погода. С 1 октября ожидается похолодание. Об этом сообщили в государственном комитете по экологии и климату КР.

По его данным, из-за изменений погодных условий накануне Бишкек накрыла пылевая завеса.

Согласно информации Кыргызгидромета, это произошло из-за того, что территория республики находилась под влиянием тыловой части барического и термического гребней.

Как отмечается, сложившиеся таким образом синоптические условия обуславливают сохранение относительно прохладной погоды вплоть до 30 сентября с небольшим понижением ночных и дневных температур воздуха.

В период с 1 по 3 октября ожидается северо-западное вторжение, с которым будут связаны резкое понижение температуры воздуха, осадки и усиление ветра, в горных районах возможен переход дождя в снег, в предгорных районах дождь со снегом.