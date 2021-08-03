В Бишкеке могут появиться турецкие автобусы. Мэрия изучает ассортимент

Исполняющий обязанности мэра столицы Таалайбек Сарыбашов встретился с представителями турецкой компании ВМС, которая занимается производством автобусов. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, стороны обсудили возможность сотрудничества, гости презентовали свою продукцию и рассказали об ассортименте.

«Муниципалитет решил изучить каталог представленной продукции и проанализировать опыт других стран, которые ранее приобретали автобусы этой фирмы», — сказали в мэрии.

Отметим, что это первая встреча нового и. о. градоначальника, о которой сообщила пресс-служба. Таалайбека Сарыбашова назначили на должность накануне. До этого он был мэром Оша.