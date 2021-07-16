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Общество

В Кыргызстане открывают социальные аптеки. Обещают скидки на лекарства

В Кыргызстане открывают социальные аптеки. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, сейчас он находится в Оше. «Будем открывать инфекционную больницу и социальную аптеку. Только в Ноокатском районе, к примеру, у нас 3,8 тысячи человек имеет разную группу инвалидности. Для лиц с I и II группой инвалидности предусматривается скидка на все препараты 25 процентов, остальным — 15 процентов», — сказал чиновник.

Он отметил, что вслед за Ошской областью такие аптеки появятся в Джалал-Абадской, а затем и в других регионах страны, крупных больницах.

Глава Минздрава подчеркнул, что скидки стали возможны благодаря переговорам с производителями.

Ранее сообщалось, что застрахованной категории населения с начала года выписали больше полумиллиона льготных рецептов. Сумма возмещения аптекам, заключившим договор с Фондом ОМС, составила 130 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201321/
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