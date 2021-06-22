Вертолеты из России и мобильные госпитали из Китая. Какую еще помощь получит МЧС

Между Россией и Кыргызстаном подписано соглашение на $20 миллионов на покупку и поставку спецтехники для МЧС республики. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

«По соглашению запланирована покупка более 100 единиц пожарной техники, двух вертолетов и другого оборудования. Средства полностью грантовые», — отметил министр.

По словам Бообека Ажикеева, до конца этого года ожидалась поставка из Китая шести мобильных госпиталей и около 100 единиц пожарной техники. Однако процесс затянулся из-за COVID-19. Планируется, что к концу 2022 года техника поступит в республику.

Он отметил также, что в начале июля запланировано проведение тендера на приобретение 60 единиц пожарной техники.