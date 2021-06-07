20:54
USD 84.67
EUR 102.56
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Взятка в $50 тысяч. Эмиль Жамгырчиев хочет выехать за границу

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и экс-заместителя руководителя аппарата правительства Бакытбека Калмуратова.

Читайте по теме
Взятка $50 тысяч. Потерпевший отказался от претензий

В ходе заседания Эмиль Жамгырчиев попросил суд дать ему разрешение на выезд за пределы Кыргызстана. По словам обвиняемого, его маме требуется операция в Турции.

Судья Мирлан Термечиков отметил, что для разрешения на выезд Жамгырчиеву необходимо представить соответствующие документы.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бакытбека Калмуратова задержали 19 октября 2020 года. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. В феврале 2021-го ущерб государству в размере 20 миллионов сомов был погашен. Обоих обвиняемых отпустили под домашний арест. Потерпевший отказался от претензий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196730/
просмотров: 3260
Версия для печати
Материалы по теме
Видео с пьяным судьей. Дамирбек Онолбеков прокомментировал скандальный ролик
Интересы гражданина должны преобладать над амбициями судей, заявил президент
Следователи, прокуроры и судьи должны научиться работать в конкурентной среде
Дело «Кумтора». В Бишкеке около здания суда собрались сторонники задержанных
Убийство Айзады. В Бишкеке начался суд над похитителями
В Бишкеке у здания ГКНБ митингуют: просят Камчыбека Ташиева принять
Скандал с матчеством. Суд отказал в прекращении производства по делу
Судьи и милиционеры рассказали школьникам о наказании за ала качуу
Экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров признан судом виновным в коррупции
Взятка $50 тысяч. Потерпевший отказался от претензий
Популярные новости
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос
Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на&nbsp;линии Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на линии
Водители маршрутных такси в&nbsp;Бишкеке продолжают забастовку Водители маршрутных такси в Бишкеке продолжают забастовку
Аномальная жара.&nbsp;2&nbsp;июня 2021 года побило температурный рекорд в&nbsp;Бишкеке Аномальная жара. 2 июня 2021 года побило температурный рекорд в Бишкеке
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошла пятая конференция &laquo;Немецкий язык и&nbsp;технологии&raquo; В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
MegaCom за&nbsp;здоровый образ жизни! MegaCom за здоровый образ жизни!
Сложные случаи детской нейрохирургии в&nbsp;Acıbadem Сложные случаи детской нейрохирургии в Acıbadem
Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с&nbsp;Днем охраны окружающей среды Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды
7 июня, понедельник
20:43
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 926 нарушений Правил дорожного движения За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 926 нарушений Прав...
20:30
Президент назначил десять судей местных судов
20:26
Курманкул Зулушев стал генерал-лейтенантом. Спецчин присвоен президентом
20:21
В Кара-Кульджинском районе чиновники незаконно продали земельный участок детсада
20:09
Повторные выборы в Бишкеке. В БГК идут еще четыре партии