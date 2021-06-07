Взятка в $50 тысяч. Эмиль Жамгырчиев хочет выехать за границу

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и экс-заместителя руководителя аппарата правительства Бакытбека Калмуратова.

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В ходе заседания Эмиль Жамгырчиев попросил суд дать ему разрешение на выезд за пределы Кыргызстана. По словам обвиняемого, его маме требуется операция в Турции.

Судья Мирлан Термечиков отметил, что для разрешения на выезд Жамгырчиеву необходимо представить соответствующие документы.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бакытбека Калмуратова задержали 19 октября 2020 года. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. В феврале 2021-го ущерб государству в размере 20 миллионов сомов был погашен. Обоих обвиняемых отпустили под домашний арест. Потерпевший отказался от претензий.