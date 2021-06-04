31 тысяча кыргызстанцев получила доступ к питьевой воде

В рамках проекта USAID проводится работа с 50 айыл окмоту и мэриями. Об этом сообщает посольство США в Кыргызстане.

Проводятся сбор и вывоз мусора, обеспечивается доступ к питьевой воде и уличному освещению.

Например, более 31 тысячи жителей в 24 муниципалитетах теперь имеют доступ к чистой питьевой воде. При поддержке проекта муниципалитеты смогли разработать новые тарифы, получить поддержку со стороны жителей для внедрения изменений и улучшить управление водными ресурсами. У них появились ресурсы для улучшения технического обслуживания систем водоснабжения и инвестирования в их развитие.

«Благодаря сотрудничеству с проектом мы смогли повысить качество питьевого водоснабжения для жителей сел Араван и Маданият. Наши граждане теперь более бережно используют воду. Мы также заметили, что доступ к чистой воде позволил снизить количество случаев желудочно-кишечных заболеваний», — отмечает глава муниципалитета имени Алля Анарова в Ошской области Жалолидин Нурбаев.

Внедрение инновационных подходов также помогло повысить качество услуг сбора и вывоза мусора для около 23 тысяч жителей девяти муниципалитетов. Улучшились условия спортивных секций и кружков для 3,2 тысячи детей и подростков в 24 муниципалитетах. Местные власти смогли более эффективно организовать работу таких услуг.

Как сказала и. о. директора USAID в Кыргызской Республике Алдер Бартлетт, результатом проекта стало еще одно важное изменение. «Это изменение мировоззрения. Наши партнеры убедились в том, что для улучшения жизни граждан не всегда требуются дополнительные финансы. Мы увидели на практике, каким образом творческий подход и эффективное управление могут улучшить жизнь населения даже без дополнительных средств», — подчеркнула она.

USAID сотрудничает с Кыргызской Республикой в сфере развития местного самоуправления уже более 25 лет. Сильные муниципалитеты вносят вклад в экономическое развитие страны и улучшение качества жизни кыргызстанцев.