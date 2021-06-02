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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Фирмы-перевозчики ведут переговоры с водителями маршруток

Сейчас руководство фирм-перевозчиком ведет переговоры с водителями маршруток, чтобы они вернулись на линии. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Русланбек Акылбеков.

Он отметил, что ранее с главами фирм встретился и. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов. «Он разъяснил все процедуры, порядок принятия проекта постановления. Накануне мы получили положительный ответ на анализ регулятивного воздействия из Минэкономики, и уже внесли проект в БГК. Сейчас постараемся собрать профильную комиссию горкенеша, после чего проект должен пройти процедуру общественного обсуждения. Руководители компаний после встречи поехали разговаривать со своими водителями», — сказал он.

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Русланбек Акылбеков добавил, что в муниципалитете надеются на положительный ответ «в течение часа».

Сегодня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196182/
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