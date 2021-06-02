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Общество

В селе Беловодском для детей из малообеспеченных семей открыли летний лагерь

Фото Юрия Кузьминых. Открытие летнего лагеря

В селе Беловодском в центре детского творчества «Тан-Нуру» вчера для детей из малообеспеченных семей открыли летний лагерь.

Для приглашенных на мероприятие гостей подготовили специальную театрализованную программу. Воспитанники центра продемонстрировали вокальные и танцевальные номера. Играли на национальных музыкальных инструментах и читали рэп. Юные артисты развлекали многочисленных зрителей специальными играми. Сказочные образы Бабы Яги, клоунов и цветов для этого праздника разработали специально.

Директор центра Нурзат Иманалиева наградила грамотами и дипломами самых активных детей и их родителей. «В условиях пандемии, когда выезд за пределы страны ограничен, многие наши маленькие жители школьные каникулы проведут дома. Чтобы наши дети не оказались обделенными, здесь смогут отдохнуть все желающие», — рассказала она.

Самым неожиданным сюрпризом стало появление активистов общественного объединения «Славяне Кыргызстана» с воздушными шарами, подарками и целыми коробками мороженого.

В летнем лагере будут готовить детей к новому учебному году. Школьникам уже передали наборы канцелярских товаров и письменные принадлежности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196070/
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