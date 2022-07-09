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Общество

В Кыргызстане более 30 тысяч детей посетили летние лагеря по чтению и математике

С начала лета уже более 30 тысяч учащихся начальных классов посетили летние лагеря по чтению и математике, организованные Министерством образования и науки при поддержке проекта USAID «Окуу керемет!» Об этом сообщает посольство США в Кыргызстане.

Уточняется, что более 600 школ и 43 общественных библиотек провели лагеря по всей стране. Мероприятия, организованные в рамках программы летних лагерей, содействуют повышению функциональной грамотности детей, совмещая приятное и полезное детское времяпровождение во время летних каникул.

«Два часа в день мы проводим интересные занятия для детей, мы с ними читаем новые книги и обсуждаем, на основе прочитанных рассказов делаем инсценировки. Дети вычисляют математические задачи, но на примерах из жизни. Также они танцуют и играют в игры. Все эти занятия развивают навыки работы как в команде, так и индивидуально, умение слушать и быстро реагировать», — отметила учительница начальных классов из Сузакского района Джалал-Абадской области Айнагуль Раззакова.



Айнагуль Раззакова — одна из 1,2 тысячи учителей, которая прошла обучение по методам проведения лагерей по чтению и счету. USAID разработал и обеспечил педагогов руководством по внешкольной деятельности, которое предлагает ряд игровых заданий, направленных на развитие навыков чтения и математики на разных уровнях, и объясняет, как выполнять действия шаг за шагом.

«Я бы очень хотела, чтобы все дети могли участвовать в лагерях и чтобы они проводились ежегодно. Мы каждый день читаем книги и ходим в местную библиотеку. Мы много играем на улице, рисуем на камнях и асфальте. Это лучше, чем просто сидеть дома во время летних каникул», — поделилась ученица 4-го класса из Нарына Даткайым Бейшенкулова.

«Наша главная цель — улучшить навыки чтения и математики у учащихся начальных классов. Мы работаем с Министерством образования над внедрением инновационных методов обучения, включая проведение летних лагерей по всей стране, чтобы дети обучались круглый год», — сказала директор миссии USAID в Кыргызской Республике Кая Адамс.

посольства США в Кыргызстане
Фото посольства США в Кыргызстане. Детство должно быть счастливым


Проект USAID «Окуу керемет!» нацелен на улучшение результатов обучения чтению и математике среди учащихся начальных классов в 1 тысяче 686 школах Кыргызской Республики, а также на расширение возможностей для внешкольного обучения и укрепление системы начального образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239372/
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