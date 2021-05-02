Ситуация на границе. Жители некоторых сел начали возвращаться домой

На 17.00 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления охраны государственной границы Пограничной службы ГКНБ Назаралы уулу Талантбек.

По его словам, продолжается работа совместной комиссии по отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации.

В целях обеспечения безопасности граждан обеих стран временно закрыты контрольно-пропускные пункты на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

По данным Назаралы уулу Талантбека, ранее эвакуированные жители некоторых сел начали возвращаться в свои дома.