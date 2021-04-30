Ситуация на границе. Из приграничных сел перемещены 2 тысячи 726 человек

Из приграничных сел были перемещены 2 тысячи 276 человек. Такие данные приводит представительство Красного Полумесяца в Кыргызстане.

По его данным, команда организации в Баткене продолжает обеспечивать питанием и психологической поддержкой эвакуированных жителей, которые находятся в пунктах временного размещения в Баткене.

Фото Красного Полумесяца. Данные по перемещенным из зоны конфликта кыргызстанцам

«Кроме того, им раздадут 100 гигиенических наборов и одежду. Еще 250 гигиенических наборов и 250 одеял будут отправлены в Лейлекский район для более 1,5 тысячи перемещенных лиц, находящихся в селе Рават. Ночью Красный Полумесяц передал эвакуированным бумажные салфетки, туалетную бумагу, антисептики, аптечки для оказания первой помощи, постельное белье, чистящие средства, маски, перчатки, жидкое мыло, бинты, игрушки для детей, средства индивидуальной защиты, одноразовую посуду», — отметили в организации.

Красный Полумесяц Кыргызстана продолжает экстренный сбор средств для оказания помощи перемещенному населению и пострадавшим.

Перечислить средства можно следующими способами: на номер 0502300190 через приложение «О! Деньги»;

на баланс официального номера Красного Полумесяца Кыргызстана 0502300190;

картой Visa и Master Card на сайте donate.redcrossredcrescent.org/kg/helpbatken.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.