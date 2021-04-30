12:10
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Из приграничных сел перемещены 2 тысячи 726 человек

Из приграничных сел были перемещены 2 тысячи 276 человек. Такие данные приводит представительство Красного Полумесяца в Кыргызстане.

По его данным, команда организации в Баткене продолжает обеспечивать питанием и психологической поддержкой эвакуированных жителей, которые находятся в пунктах временного размещения в Баткене.

Красного Полумесяца
Фото Красного Полумесяца. Данные по перемещенным из зоны конфликта кыргызстанцам

«Кроме того, им раздадут 100 гигиенических наборов и одежду. Еще 250 гигиенических наборов и 250 одеял будут отправлены в Лейлекский район для более 1,5 тысячи перемещенных лиц, находящихся в селе Рават. Ночью Красный Полумесяц передал эвакуированным бумажные салфетки, туалетную бумагу, антисептики, аптечки для оказания первой помощи, постельное белье, чистящие средства, маски, перчатки, жидкое мыло, бинты, игрушки для детей, средства индивидуальной защиты, одноразовую посуду», — отметили в организации.

Красный Полумесяц Кыргызстана продолжает экстренный сбор средств для оказания помощи перемещенному населению и пострадавшим.

Перечислить средства можно следующими способами:

  • на номер 0502300190 через приложение «О! Деньги»;
  • на баланс официального номера Красного Полумесяца Кыргызстана 0502300190;
  • картой Visa и Master Card на сайте donate.redcrossredcrescent.org/kg/helpbatken.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192276/
просмотров: 516
Версия для печати
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
Индия оказалась в&nbsp;эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на&nbsp;улице Индия оказалась в эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на улице
Пишпек&nbsp;&mdash; Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. История столицы в&nbsp;фотографиях Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Бизнес
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
30 апреля, пятница
12:00
Третья волна COVID-19. Как защитить себя от заражения новыми штаммами Третья волна COVID-19. Как защитить себя от заражения н...
11:59
Ситуация на границе. Трое военнослужащих Погранслужбы Кыргызстана погибли
11:51
Ситуация на границе. Дома, заправки, школа, магазины: что еще сожгли
11:48
В Иссык-Атинском районе в реке обнаружили тело восьмилетнего мальчика
11:47
Ситуация на границе. Из приграничных сел перемещены 2 тысячи 726 человек