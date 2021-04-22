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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Судьи и милиционеры рассказали школьникам о наказании за ала качуу

С учениками школ Чуйской области проводят беседы и предупреждают об уголовной ответственности за ала качуу. Об этом 24.kg сообщили в областном суде региона.

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По его данным, сегодня сотрудники областного и председатель Панфиловского районного суда с работниками правоохранительных органов приехали в Каиндинскую школу-гимназию № 2 имени Сулаймановой.

Делегация встретилась с учениками старших классов и поговорили о распространенных преступлениях в Кыргызстане, какая ответственность за них предусмотрена законом. Спикеры также затронули актуальную тему похищения девушек с целью вступления в брак (ала качуу).

Школьников проинформировали, что это является тяжким преступлением и карается законом по статье 175 «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР. Молодым людям напомнили, что соучастие в похищении человека также уголовно наказуемо.

Отметим, что подобные мероприятия пройдут и в других средних образовательных учреждениях Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191176/
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