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Общество

Возобновлены пассажирские перевозки по маршруту Бишкек — Талас через Казахстан

Возобновлен транзитный проезд пассажирских транспортных средств по маршруту Бишкек — Талас — Бишкек через Жамбылскую область Казахстана. Об этом сообщает Министерство транспорта, строительства, архитектуры и коммуникаций.

Решение принято правительством соседней республики по итогам переговоров президентов двух стран. Перевозки приостановили 16 марта 2020 года с казахской стороны в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Учитывая неблагоприятные погодные условия в зимний период, а также протяженность трассы, проходящей в горной местности через два перевала, мобильность населения Таласской области была минимизирована. Транспортное сообщение между Бишкеком и Таласом практически приостановилось, усложнился процесс пассажирских перевозок в/из Таласской области, в том числе в случаях транспортировки больных, престарелых и детей. Кыргызская сторона выражает благодарность Казахстану за оказанное гуманитарное содействие населению Кыргызстана в период пандемии СOVID-19», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191043/
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