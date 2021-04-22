Возобновлен транзитный проезд пассажирских транспортных средств по маршруту Бишкек — Талас — Бишкек через Жамбылскую область Казахстана. Об этом сообщает Министерство транспорта, строительства, архитектуры и коммуникаций.

Решение принято правительством соседней республики по итогам переговоров президентов двух стран. Перевозки приостановили 16 марта 2020 года с казахской стороны в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Учитывая неблагоприятные погодные условия в зимний период, а также протяженность трассы, проходящей в горной местности через два перевала, мобильность населения Таласской области была минимизирована. Транспортное сообщение между Бишкеком и Таласом практически приостановилось, усложнился процесс пассажирских перевозок в/из Таласской области, в том числе в случаях транспортировки больных, престарелых и детей. Кыргызская сторона выражает благодарность Казахстану за оказанное гуманитарное содействие населению Кыргызстана в период пандемии СOVID-19», — говорится в сообщении.