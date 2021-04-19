С начала года в Баткенской области задержана контрабанда ГСМ более 80 тонн

С начала 2021 года сотрудники управления ГКНБ по Баткенской области совместно с Пограничной службой в рамках зарегистрированных в ЕРПП материалов при попытке незаконного вывоза горюче-смазочных материалов задержали более 20 грузовых автомашин общим объемом контрабандного груза более 80 тонн. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что на приграничных территориях курсирует большое количество транспортных средств кыргызстанцев, которые перевозят ГСМ для сельскохозяйственных и иных нужд, однако отдельными заинтересованными в обвинении власти лицами преподносится как факт контрабанды.

ГКНБ призывает не допускать голословных обвинений в адрес властей.

«Проведенный анализ за три месяца 2021-го свидетельствует о том, что в Лейлекский район официально поступило более 10 тысячи тонн ГСМ. При этом на весенние полевые работы в среднем расходуется более 955 тонн ГСМ, более 9 тысяч тонн распределяются между 65 АЗС района. Здесь также работает ОАО «Кыргызнефтегаз», добывающее газолин из скважин. Бензовозы компании транспортируют сырье из Баткенской в Джалал-Абадскую область для переработки», — информирует пресс-центр.

ГКНБ ведет усиленную работу по борьбе с контрабандой.