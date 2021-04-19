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Общество

На мини-Арбате в «Востоке-5» установили макеты Эйфелевой башни и Биг-Бена

На мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5» установили макеты известных зданий и объектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, Свердловский акимиат обустраивает пешеходную зону.

«Накануне для любителей фотографий на нашем мини-Арбате установили большой LED-экран, макеты Эйфелевой башни, Биг-Бена и британской телефонной будки», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, здесь появятся смайлики, вращающийся глобус с фонтаном и отдельный фонтан.

«Дополнительное благоустройство производится за счет спонсорских средств. Проектные работы и строительство пешеходной зоны в микрорайоне «Восток-5» начались в первой декаде сентября 2019 года. Над благоустройством бишкекского мини-Арбата площадью 1,43 гектара трудились все городские службы мэрии», — подчеркнули в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190703/
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