20 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — 9-й микрорайон, 13, жилмассив «Ак-Босого», отрезки улиц Тоголока Молдо, Кулиева, Полевой, Саадаева, Кокчетавской;

9.30-17.00 — 4-й микрорайон, 30-35, жилмассивы «Салам-Алик», «Чон-Арык» (улица Кожобергенова), «Арча-Бешик», отрезки улиц Эртайлак, Шербет, Кара-Кужур, Арча-1, Кривоносова, Алты-Тутун, Ганди, Эркин-Сай, Манаса, Осипенко, Тюменской, БЧК, Баялинова, Кызыл-Алма;

9.30-18.00 — жилмассив «Ынтымак», отрезки улиц Азия, Туура.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Кайырма (улицы Актюбинская, Каирминская), Таш-Добо (улицы Ала-Тоо, Нарынская, Озгоруш), Нижняя Ала-Арча (улицы Колхозная, 46, Новая, 134, 134а, 134б, 134в, 161, 163, 165), Аламедин (улицы Гоголя, Чернышевского, Панфилова), Васильевка (улица Фрунзе, 78-149); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Пограничная, Актилек, Крупской, Школьная, Ала-Арчинская, Репина, Советская, Фрунзе), Ак-Ордо (улицы ДЭУ, Достук, контур 540), Военно-Антоновка (улицы Ленина, Фрунзе, Пограничная, Советская), Студенческое (улицы Намазалы ажы, Проектируемая, Юбилейная, Артезианская), Манас (улицы Проектируемая, Мира), Садовое (улицы Полевая, 50 лет Октября), Сокулук (улица Комсомольская), Белек (улица Токтогула); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Предтеченка, Садовое (улица Кавказская), Беловодское (улица Красноармейская), Бала-Айылчы (улицы Гагарина, Термечикова); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Алексеевка (улицы Чапаева, Фрунзе), Эриктуу (улицы Центральная, Токтогула); Кантский РЭС 9.00-17.00 — Кант (улицы Цемзаводская, Чапаева, Лермонтова, Западная, Суворова, Боконбаева, Чекирова, Толстого, Ленина), села Люксембург (улицы Комсомольская, Фрунзенская, Ленина, Советская, Бекмуратова, Карасуйская, Железнодорожная, Токмакская, Гагарина, Пушкина, Мира, Садовая, Джальминского, Островского, Тельмана, Крупской, Строительная, Набережная, Толстого, Суворова, Молодежная, Ватутина, Колхозная, Калинина, Ваккера), Милянфан (улицы Ленина, Речная, Молодежная, Фрунзе, Спортивная, Линейная), Туз (улицы Дербишева, Жунушева), Новопокровка (улица Пушкина), Гагарина (улицы Мичурина, Советская); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — села Шамшы (улица Ахунбаева), Советское (кошары); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица Ленина), Жаны-Алыш (улица Комсомольская), Борду, Алмалуу, Кызыл-Суу, город Орловка.