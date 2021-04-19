Мэрия Кара-Балты объявила два тендера, участвовать в которых никто не хочет

Мэрия Кара-Балты вынуждена в четвертый раз объявить тендер на очистку коллекторно-дренажных сетей. До этого объявление трижды безрезультатно публиковалось на сайте госзакупок. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

«Конкурс объявлен на сумму 199 тысяч 159 сомов. Кроме этого, три раза был объявлен тендер на услуги манипулятора для демонтажа незаконно установленных торговых павильонов на сумму 25 тысяч сомов, участников тоже нет, — проинформировали в мэрии.

Сообщается также, что был объявлен тендер на ремонт ограждения стадиона «Юбилейный» на сумму 148 тысяч 978 сомов.