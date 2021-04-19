20:52
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Общество

В жилом массиве «Кок-Жар» Бишкека проведут канализацию

В жилом массиве «Кок-Жар» Бишкека проведут канализацию. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, тендер объявило управление капитального строительства (УКС) мэрии.

«Согласно титульному списку строек на 2021 год по статье «Капитальные вложения на строительство магистральных канализационных сетей», предусмотрена прокладка канализации в квартале № 20 жилого массива», — отметили в муниципалитете.

Сметная стоимость строительных работ — 18 миллионов 353 тысячи 990 сомов. Объект будет переходящим, в 2021 году в городском бюджете предусмотрены 5,4 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190619/
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекский горкенеш и мэрия незаконно списали деньги на выборы в парламент
В жилмассиве «Рухий-Мурас» Бишкека построят школу на 700 мест
Единая квитанция за коммунальные платежи в Бишкеке — это пилотный проект
В Бишкеке начали мыть улицы, остановки, скамейки и фонтаны
Мэрия борется с незаконной парковкой вдоль дорог. Высаживает кустарник
Сами виноваты. Мэрия Бишкека ответила на жалобы горожан, живущих по улице Фере
COVID-19 в Бишкеке. Все дети вновь переведены на обучение в режиме онлайн
Автобусная компания не выполняет обязательства перед мэрией. Есть крупный долг
В 2021 году в Бишкеке планируется установить около 15 тысяч фонарей
В Бишкеке появятся три новых сквера
Популярные новости
Лечение иссык-кульским корнем. О&nbsp;первых пострадавших сообщила медик Лечение иссык-кульским корнем. О первых пострадавших сообщила медик
О&nbsp;последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Бизнес
Корпоративная связь MegaCom: новейшие технологии общения и&nbsp;обмена данными Корпоративная связь MegaCom: новейшие технологии общения и обмена данными
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проведет инвентаризацию абонентов частного сектора Бишкека «Газпром Кыргызстан» проведет инвентаризацию абонентов частного сектора Бишкека
Улучшение 4G&nbsp;LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев Улучшение 4G LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
19 апреля, понедельник
20:51
В Бишкеке тротуар упирается в здание. В мэрии сообщили, что так и должно быть В Бишкеке тротуар упирается в здание. В мэрии сообщили,...
20:39
12 футбольных клубов объявили о запуске Суперлиги
20:17
В Новопокровке задержали двоих мужчин с наркотиками
20:08
Пострадавшему в ДТП Марату Рысалиеву сделают бесплатно все необходимые операции
19:59
В жилом массиве «Кок-Жар» Бишкека проведут канализацию