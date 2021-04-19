В жилом массиве «Кок-Жар» Бишкека проведут канализацию. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, тендер объявило управление капитального строительства (УКС) мэрии.

«Согласно титульному списку строек на 2021 год по статье «Капитальные вложения на строительство магистральных канализационных сетей», предусмотрена прокладка канализации в квартале № 20 жилого массива», — отметили в муниципалитете.

Сметная стоимость строительных работ — 18 миллионов 353 тысячи 990 сомов. Объект будет переходящим, в 2021 году в городском бюджете предусмотрены 5,4 миллиона сомов.