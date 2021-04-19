COVID-19 в мире. Заразились более 141,4 миллиона, умерли более 3 миллионов

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 553 тысячи 568 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 141 миллион 404 тысячи 847 человек. Больше всего зараженных в США (31 миллион 669 тысяч 880), Индии (15 миллионов 61 тысяча 805), Бразилии (13 миллионов 943 тысячи 71), Франции (5 миллионов 350 тысяч 521), России (4 миллиона 649 тысяч 44), Великобритании (4 миллиона 403 тысячи 60), Турции (4 миллиона 268 тысяч 447), Италии (3 миллиона 870 тысяч 131), Испании (3 миллиона 407 тысяч 283), Германии (3 миллиона 155 тысяч 522), Аргентине (2 миллиона 694 тысячи 14), Польше (2 миллиона 688 тысяч 25) и Колумбии (2 миллиона 652 тысячи 947).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 80,7 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 1 миллион 718 тысяч 864 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 19 тысяч 330. За трое суток показатель вырос на 34 тысячи 917 человек. В том числе в США всего скончались 567 тысяч 217 человек, Бразилии — 373 тысячи 335, Мексике — 212 тысяч 339, Индии — 178 тысяч 769, Великобритании — 127 тысяч 518, Италии — 116 тысяч 927.

В Кыргызстане зарегистрировали 92 тысячи 95 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 341 тысяча 599, Узбекистане — 86 тысяч 680, Таджикистане — 13 тысяч 308.