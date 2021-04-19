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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 516 человек, 364 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 516 человек. Такие данные приводит Минздравсоцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 270 пациентов, в больницах — 1 тысяча 246. В том числе 53 человека — в крайне тяжелом состоянии, 311 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 851 человек (или 68,2 процента) — оценивают как средней тяжести, 31 человек находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 149 человек. В Бишкеке выписан 101 человек, Оше — 3, Чуйской области — 34, Нарынской — 2, Джалал-Абадской — 9.

С начала марта 2020 года выздоровели 87 тысяч 56 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190559/
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