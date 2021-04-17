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Общество
Сюжет: Дорога Бишкек — Кара-Балта

Дорога Бишкек — Кара-Балта. На участке высадили деревья вместо спиленных

На проектном участке автодороги Бишкек — Кара-Балта идет работа по высаживанию деревьев. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Деревья сажает подрядчик взамен спиленных ранее для расширения трассы. Работы начались осенью 2019 года. На сегодня посадили 1 тысячу 525 саженцев из расчета два дерева вместо одного срубленного.

«Планируется до конца следующей недели высадить еще 1 тысячу деревьев. Но уже есть факты кражи саженцев и их поломки. Просим бережно относиться к молодым деревьям и помочь в их сохранении», — отметили в Минтрансе.

Строительством участка дороги Бишкек — Кара-Балта протяженностью 52 километра занимается подрядная компания Сhina Railway № 5. Строительные работы ею выполнены на 66 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190521/
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