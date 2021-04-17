Кыргызстан просит увеличить число бюджетных мест для своих граждан в вузах РФ

Кыргызстан просит рассмотреть вопрос об увеличении количества квот на бюджетные места в вузах России для граждан КР до 750. Об этом заявил министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев на встрече с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым.

По его словам, в российских вузах обучаются около 16 тысяч кыргызских студентов. Кыргызстан заинтересован в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования. Выпускники из КР поступают учиться в российские вузы через представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество»). Ежегодно гражданам республики выделяют 375 бюджетных мест. Желающих поступить в российские вузы — больше 3 тысяч.

Алмазбек Бейшеналиев попросил увеличить квоту и установить, что 200 мест будут предусмотрены на педагогические специальности, 50 — для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Министр образования и науки сейчас находится в России с рабочим визитом. На встрече с Валерием Фальковым он предложил рассмотреть ряд вопросов для расширения сотрудничества между двумя странами в области высшего образования и науки.

Алмазбек Бейшеналиев выступил за создание Кыргызско-Российского научного фонда.

Он уверен, что открытие фонда, направленного на финансирование совместных исследований, придаст новый импульс поддержке и развитию науки в двух странах, создаст специальную площадку для российских ученых, заинтересованных в изучении Центральной Азии.

Министр отметил необходимость расширения сотрудничества по реализации совместных образовательных программ и программ двойного диплома.

Кыргызстан заинтересован в организации стажировок студентам высшего и среднего профессионального образования республики в соответствующих учебных организациях, расположенных в крупных городах России. Необходимо и усиление работы по академической мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава вузов двух стран.

На встрече министр обратил внимание на важность организации совместных летних лагерей для талантливых студентов двух стран и возможности сотрудничества и обмена опытом по цифровизации образования, внедрению цифровых систем управления образованием для поиска высокотехнологичных решений по новым проблемам и вызовам.