В Театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева прошел сольный концерт Ангелики Федоровой «Весенний вечер». На одной площадке вместе с приглашенными гостями, признанными мастерами сцены, выступили и молодые вокалисты.
Вчера в Малахитовом зале был полный аншлаг. После годичного перерыва, связанного с пандемией, люди соскучились по культурным мероприятиям. Поэтому не было ни одного свободного места. Полтора часа зрители наслаждались живой музыкой: произведениями из мировой оперной классики, национальным фольклором и проверенными временем хитами советских композиторов.
Нам удалось поговорить с молодыми участниками концерта, для которых сегодняшнее выступление стало дебютом на большой сцене. Все они оказались слушателями музыкальной студии. Для многих из них профессиональное занятие вокалом — ступенька к дальнейшей творческой карьере.
— На следующий год поеду учиться в Санкт-Петербург в консерваторию. После второго курса мечтаю перебраться в Германию и продолжить там обучение в аналогичном учебном заведении. Хочу попытаться попасть на профессиональную сцену в Европе. Мама и братья поддерживают все мои начинания. Сейчас, пока есть возможность, участвую в музыкальных конкурсах. Месяц назад заняла первое место в Турции. Мероприятие в условиях пандемии проходило в онлайн-формате. Организаторы уже прислали грамоту и сертификат.
— Концертом я очень довольна. И молодые исполнители оказались на высоте. А самое главное — все пришедшие в театр зрители получили удовольствие. Ведь мы работаем для них, — после окончания мероприятия рассказала Ангелика Федорова.