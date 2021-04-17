В Театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева прошел сольный концерт Ангелики Федоровой «Весенний вечер». На одной площадке вместе с приглашенными гостями, признанными мастерами сцены, выступили и молодые вокалисты.

Вчера в Малахитовом зале был полный аншлаг. После годичного перерыва, связанного с пандемией, люди соскучились по культурным мероприятиям. Поэтому не было ни одного свободного места. Полтора часа зрители наслаждались живой музыкой: произведениями из мировой оперной классики, национальным фольклором и проверенными временем хитами советских композиторов.

Ангелика Федорова — талантливая камерная исполнительница, в репертуаре которой арии из опер, романсы, песни известных кыргызских композиторов. Она активно пропагандирует кыргызскую вокальную музыку. По окончании Кыргызской национальной консерватории с 1995 года работает в театре, где исполняет главные партии в спектаклях классического оперного репертуара, среди которых: Татьяна («Евгений Онегин» П. Чайковского), Иоланта, Бригитта («Иоланта» П. Чайковского), Земфира («Алеко» С. Рахманинова).

Нам удалось поговорить с молодыми участниками концерта, для которых сегодняшнее выступление стало дебютом на большой сцене. Все они оказались слушателями музыкальной студии. Для многих из них профессиональное занятие вокалом — ступенька к дальнейшей творческой карьере.

Лия Ачакеева, одна из молодых исролнителей, еще с первого класса мечтает покорить мировую сцену и стать оперной певицей. Здесь, в Бишкеке, девушка окончила музыкальное училище.

— На следующий год поеду учиться в Санкт-Петербург в консерваторию. После второго курса мечтаю перебраться в Германию и продолжить там обучение в аналогичном учебном заведении. Хочу попытаться попасть на профессиональную сцену в Европе. Мама и братья поддерживают все мои начинания. Сейчас, пока есть возможность, участвую в музыкальных конкурсах. Месяц назад заняла первое место в Турции. Мероприятие в условиях пандемии проходило в онлайн-формате. Организаторы уже прислали грамоту и сертификат.

— Концертом я очень довольна. И молодые исполнители оказались на высоте. А самое главное — все пришедшие в театр зрители получили удовольствие. Ведь мы работаем для них, — после окончания мероприятия рассказала Ангелика Федорова.