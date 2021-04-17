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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 353 человека, 325 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 353 человека. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и соцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 223 пациента, в больницах — 1 тысяча 130. В том числе 38 человек — в крайне тяжелом состоянии, 287 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 779 человек (или 68,9 процента) — оценивают как средней тяжести, 26 находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 152 человека. В Бишкеке выписаны 92 человека, Оше — 2, Чуйской области — 43, Иссык-Кульской — 10, Нарынской — 5.

С начала марта 2020 года выздоровели 86 тысяч 773 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190513/
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