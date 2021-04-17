Россия потребовала, чтобы нелегальные мигранты из СНГ покинули страну до 15 июня

Министерство внутренних дел России требует от стран СНГ, чтобы их граждане, нелегально находящиеся в РФ, до 15 июня покинули страну. Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества заявил заместитель главы ведомства Александр Горовой, сообщает РИА «Новости».

По статистике МВД РФ, сегодня в России более 1,1 миллиона нелегальных мигрантов. В том числе 115 тысяч граждан Кыргызстана, 49 тысяч — Казахстана, 332 тысячи — Узбекистана, 247 тысяч — Таджикистана. Кроме того, в РФ нелегально остаются 152 тысячи мигрантов из Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдовы.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, <...> эти люди будут наказаны вплоть до выдворения. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу», — подчеркнул Александр Горовой.

В середине декабря Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с коронавирусом до 15 июня 2021 года.