В Бишкеке могут продлить улицу Айбике до проспекта Дэн Сяопина

И. о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов поручил управлению капитального строительства (УКС) рассмотреть вопрос возможности продления строительства дороги на 460 метров до проспекта Дэн Сяопина. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Накануне Бактыбек Кудайбергенов вместе с вице-мэром столицы по земельным вопросам, архитектуре и строительству Азаматом Сагындык уулу и представителями китайской корпорации по строительству дорог и мостов в КР China Road and Bridge Corpоration in Kyrgyzstan проверили ход строительных работ в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» за счет гранта КНР.

Сейчас идут строительные работы на улице Айбике от улицы Гагарина до железнодорожного переезда в жилмассиве «Ак-Ордо». Здесь производится укладка труб для ирригации, с восточной стороны улицы готовится основание для прокладки тротуара. Именно эту дорогу мэр и хочет продлить, чтобы разгрузить улицы при въезде в столицу.

Второй объект — улица Каркыра от улицы Гагарина до Ак-Ордо в жилмассиве «Ак-Ордо» протяженностью 1 тысяча 645 метров. Здесь ведутся работы по устройству перспективных труб для электропроводки, производится выемка пучинистого грунта и обратная засыпка галечником, параллельно ведется передислокация ограждения школы № 96.

И. о. мэра проверил работу на улице Жунусалиева от улицы Абдрахманова до Масалиева в жилмассиве «Арча-Бешик». На участке проложены перспективные и ирригационные трубы, устанавливаются ирригационные лотки и дорожные бордюры, ведутся земляные работы под проезжую и тротуарную части.

«Инспекция завершилась на улице Сухэ Батора, где возводится мост через реку Аламедин. После завершения строительных работ автомобилисты смогут проехать с улицы Каралаева на Шабдана Баатыра, не объезжая Ботанический сад», — говорится в сообщении.