В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области появился ЦОН

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области появился Центр обслуживания населения. Об этом сообщила ГРС.

ЦОН оснащен современным оборудованием, удобными рабочими местами, установлены электронная очередь и камеры видеонаблюдения. Предусмотрены также условия для ЛОВЗ, комната матери и ребенка, касса, нотариус, фотосалон, справочная.

Полностью автоматизирован процесс документирования граждан, начиная от приема заявок до изготовления документов и их выдачи.

Жители Ак-Суйского района могут получить широкий спектр госуслуг: зарегистрировать рождение ребенка, брак, оформить заявки на получение паспорта, на пособие «балага сүйүнчү» не выходя из здания.

Ранее отделы паспортизации и регистрации населения и загс располагались в двух отдельных помещениях, касса и нотариус располагались в другом здании, что создавало неудобства населению.

Ак-Суйский район охватывает 40 населенных пунктов, население — более 73 тысяч человек.

Площадь нового ЦОН составляет 298 квадратных метров. В день ЦОН готов принять до 200 посетителей.