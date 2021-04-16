Разработка нового Генплана Бишкека начнется в скором времени

В скором времени может начаться разработка нового Генплана столицы. Об этом стало известно на заседании в Бишкекглавархитектуре.

Как отметили в пресс-службе организации, заседание было посвящено вопросам разработки и утверждения градостроительной документации. На него пригласили представителей Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций, руководство и членов Союза архитекторов, прокуратуры и строительных компаний Бишкека, а также объединения юридических лиц «Бизнес-ассоциация JIA».

Глава Бишкекглавархитектуры Марат Жороев отметил, что встреча проходит в соответствии с поручением премьер-министра Улукбека Марипова.

По итогам обсуждения принято решение обратиться в Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций (МТАСК) с заявлением о необходимости скорейшего усовершенствования соответствующей нормативно-технической документации в целях упрощения некоторых процедур.

Кроме того, в мэрию Бишкека и в МТАСК будет направлено письмо с просьбой приступить к разработке нового Генерального плана столицы, не дожидаясь окончания ныне действующего.

Напомним, Генеральный план Бишкека утвержден постановлением правительства в ноябре 2006 года на срок до 2025-го.