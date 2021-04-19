В Бишкеке 19 апреля без осадков. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День увеличился до 13 часов 33 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.53. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой», «Ак-Ордо» (улицы Жаны-Жол, Падыша-Ата, Сокулукская), «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Бердибаева, Кривоносова), «Арча-Бешик» (отрезки улиц Эр-Тайлак, Репина, Валдайской, Ак-Тюз), проспект Чингиза Айтматова, 14;

9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 14, улица Каховская, 37;

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Сайма-Таш, Молдокулова, Акылбекова, Арстанбап), район, ограниченный улицами Элебесова, Енисейской, Карагачевой, переулком Аральским;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Кыбыла, Ак-Ордо, Тогуз-Канат, Таш-Рабат), «Колмо», отрезки улиц Кулиева, Махатмы Ганди, Републиканской, Максат, Жеткинчек;

13.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Табылды, Ырчы-Уул, Анар, Кекче).

19-21 апреля — район, ограниченный улицами Путепроводной, Виноградной, Ауэзова, ВБЧК, микрорайон «Тунгуч».

У кого намечается той

Елена Проскуракова

Родилась 19 апреля 1985 года. Двукратная чемпионка Азии по самбо, пятикратная чемпионка Кыргызстана по дзюдо. Участница Олимпийских игр в Пекине.

Люди, которые меняли мир

Родился партийный деятель Вячеслав Макаренко В 1933 году в городе Фрунзе родился кыргызский партийный деятель Вячеслав Макаренко. Кандидат сельскохозяйственных наук. Член КПСС с 1953 года; первый секретарь Ошского обкома КП Киргизии (1981). Депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984-1989) от Киргизской ССР. Заместитель председателя президиума Верховного Совета Киргизской ССР (1985-1986). Родился писатель Турусбек Мадылбай Родился в 1957 году в городе Токтогуле Киргизской ССР. Вошел в Книгу рекордов Гиннесса Кыргызстана как кыргызстанец, знающий наибольшее число языков (32). Уже в школе получил грамоту Международного союза студентов за цикл стихов. Лауреат национальной премии по фантастике, нескольких премий за статьи. В 2006 году стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» — в номинации «Крупная проза» (за роман «Феникс»). В 2008-м за повесть «Страдания молодого Берди» получил Международную премию «Добрая лира». Турусбек Мадылбай является знатоком и исследователем истории кыргызов. Умерла поэтесса Тенти Адышева 20 июня 1920 года в селе Кюн-Чыгыш Иссык-Кульской области родилась народный поэт Киргизской ССР Тенти Адышева. Творческая биография начилась с 1947 года. Первый поэтический сборник «Заманым» («Моя эпоха») издан в 1961-м. Является автором ряда рассказов, повестей, воспоминаний. Тенти Адышева первой из кыргызских женщин избрана секретарем ЦК комсомола республики, была ответственным работником партийных и советских органов. Умерла 19 апреля 1984 года.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.