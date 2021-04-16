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Общество

Мутная история. В смерти раненного в беспорядках аксыйца обвинили его земляков

В смерти 42-летнего жителя Кербена Аксыйского района Улана Жамангулова обвиняют трех его земляков. Об этом 24.kg сообщил представитель обвиняемых, генеральный директор ОсОО «Центр альтернативных экспертиз» Кубат Шадыбеков.

По его словам, Улан Жамангулов пострадал в результате беспорядков 6 октября в Кербене возле районной администрации и был доставлен в местную больницу.

«Улана Жамангулова ударили по голове, он на 5-10 минут потерял сознание, его привезли в больницу. Там рентген показал, что никаких травм нет. Затем через пару дней его переводят в Джалал-Абад, затем по приказу экс-министра Сабиржана Абдикаримова санавиацией перевозят в Нацгоспиталь Бишкека. Хотя в Джалал-Абаде медики еще раз подтвердили отсутствие трамв у пациента», — говорит Кубат Шадыбеков.

Он получил результаты МРТ и других анализов Улана Жамангулова, которые делали в лаборатории «ЮРФА».

«МРТ, рентген — все показывает отсутствие травм, переломов. Но, несмотря на это, ему в октябре проводят операцию. Почему-то его жена дает согласие на операцию, хотя сам пострадавший был в здравом уме. После операции анализы «ЮРФЫ» показывают, что в результате трепанации черепа с левой стороны у него появилась гематома. Затем он умирает. Ни в больнице, ни через Минздрав мы не можем получить историю болезни и заключение врачей Нацгоспиталя», — говорит Кубат Шадыбеков.

Судэкспертиза заключила, что Улан Жамангулов умер от коронавирусной инфекции. По словам Кубата Шадыбекова, в заключении судмедэксперта Толкуна Пахырова есть несоответствия.

«Он с потолка взял и написал. У Жамангулова не было COVID-19. Он лежал в обычной зоне, со всеми больными. Они специально после смерти написали COVID-19, чтобы не эксгумировали его тело. Вскрытие показало бы, что операцию провели здоровому человеку. Можно сказать, по чьему заказу врачи убили здорового человека. Теперь его смерть хотят повесить на совершенно невинных людей, которые оказались не в том вместе и не в то время», — утверждает он.

По обвинению в смерти Улана Жамангулова задержали братьев Тургунбека и Кутмана Шадыбековых, а также их отца Жылдызбека. По словам родных обвиняемых, Тургунбек и Кутман Шадыбековы 6 и 7 октября выполняли свои прямые обязанности как сотрудники РОВД — обеспечивали общественный порядок.

«Их теперь обвиняют в организации массовых беспорядков, хулиганстве и умышленном нанесении тяжкого вреда. На этом митинге трое парней получили ножевое ранение, но почему-то виновников этого никто не торопится найти и наказать», — возмущается Кубат Шадыбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190415/
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