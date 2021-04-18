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Общество

19 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой», «Ак-Ордо» (улицы Жаны-Жол, Падыша-Ата, Сокулукская), «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Бердибаева, Кривоносова), «Арча-Бешик» (отрезки улиц Эр-Тайлак, Репина, Валдайской, Ак-Тюз), проспект Чингиза Айтматова, 14;
  • 9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 14; улица Каховская, 37;
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Сайма-Таш, Молдокулова, Акылбекова, Арстанбап), район, ограниченный улицами Элебесова, Енисейской, Карагачевой, переулком Аральским;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Кыбыла, Ак-Ордо, Тогуз-Канат, Таш-Рабат), «Колмо», отрезки улиц Кулиева, Махатмы Ганди, Републиканской, Максат, Жеткинчек;
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Табылды, Ырчы-Уул, Анар, Кекче).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Тянь-Шанская, Чуйская, Колхозная, Токмакская, Луганская, Кузнечная, Нарынская, Северная, Боконбаева, Ошская, Комсомольская, БЧК, проспекты Победы, Ленина), Пригородное (улицы Марата, Дорожная, Широкая, Серегина, 8 Марта, Береговая), Кайырма (улицы Каирминская, Актюбинская), Аламедин (улицы Суворова, Молодежная, новостройка «Адилет»), дачи «Достук»;
  • 9.00-12.00 — села Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Бегельдинова, Советская, Колхозная, Нарынская, Кооперативная, Больничная, Ала-Тоо, Аптечная, Южная, Советская), Бир-Булак (улицы Первомайская, Ай-Булак, Корейская, переулок Зеленый);
  • 9.00-15.00 — села Кок-Жар (улицы Уметалиева, Арпачиева, Сыргака, Полевая, Нурманбетова, Матыева), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Коммунарская, Восточная), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Пограничная, Крупской, Советская, Школьная, Репина, Фрунзе, Ала-Арчинская), Ак-Ордо (улицы ДЭУ, Достук, контур 540), Военно-Антоновка (улицы Ленина, Фрунзе, Пограничная, Советская), Студенческое (улицы Намазалыажы, Проектируемая, Юбилейная, Артезианская), Комсомольское (улицы Восточная, Строительная, Дорожная, Новая, Проектируемая, Тупик, Южная), Манас (улицы Западная, Пионерская, Комсомольская, Зеленая, Средняя, Широкая, Тупиковая), Ак-Жол (улицы Восточная, Госпитомник), Восточное (улицы Молодой Гвардии, Школьная, Дружбы), Сокулук (улицы Интернациональная, Достук, Кайназаровой, Пионерская, Звездная, Восточная, Октябрьская, Мира, Лесная, Ошская, Почтовая, Первомайская, Фрунзе, Полярная, Ленина, Ленинградская, Гагарина, Комсомольская, Ала-Арчинская, Достук, Калинина, Иссык-Кульская, Садовая, Спортивная, Северная, переулки Северный, Почтовый, Ленина), Национальное (улицы Московская, Ключевая, 1, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Романовка (улица МТФ);
Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сретенка (улица Крупской), Садовое (улица Октябрьская), Беловодское (улица Украинская), Бала-Айылчы (улицы Гагарина, Термечикова);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Кара-Суу (кошара), Эриктуу (улица Центральная);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Верхняя, Ленина, Подгорная, Советская, Масалкина, Смаилова), Кирова (улица Омурбай), Озерное, Ойронду (школа), Первомайское;

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кант (улицы Победы, Безымянная, Линейная, Куренкеева, Киевская, Орозова, Матросова, Калинина, Мира, Октябрьская, Душанбинская, Красноармейская, Шапошникова, Панфилова, Садовая, Пушкина, Ванахуна, Джакыпова, Чкалова, Токтогула, Дачная, Тулебердиева, Коммунистическая), села Туз (улицы Дербишева, Жунушева), Новопокровка (улицы Ленина, Чкалова);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Юрьевка, Карагай-Булак, Нурманбет;

Чуйский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Кош-Коргон, Садовое, Сайлык, Кара-Добо, Искра, Жаны Турмуш, Жаны Чек, Шамшы (улица Ахунбаева);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица Ленина), Жаны-Алыш (улица Эгинчиева).
3
Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Кайрагач, Кой-Басар, Бел-Орук, Алмалык, Жданов, Ак-Терек, Кыргыз-Ата, Кенеш, Зулпуев, Исанов, Кок-Бел, Папан, Керме-Тоо, Агартуу, Маданият, Калинин, Большевик, Зарбалик, Мамажан, город Ош (села Арек, Орке, Татар, Гулбаар-Толойкон, Кенеш, Чурпо, Мээркан, Соколок, Тээке, массив «Калинин»).

4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — города Кадамджай, Кызыл-Кия (село Жин-Жиген, микрорайоны «Восток», «Восток-2», 14-й, 15-й, улицы Кулатова, Ак-Булак, Набережная, Тешик-Арык, Тынчтык, Иродан, Орто-Кыштак, 61-й разъезд, сельская управа Пулгон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190411/
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