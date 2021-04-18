19 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой», «Ак-Ордо» (улицы Жаны-Жол, Падыша-Ата, Сокулукская), «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Бердибаева, Кривоносова), «Арча-Бешик» (отрезки улиц Эр-Тайлак, Репина, Валдайской, Ак-Тюз), проспект Чингиза Айтматова, 14;

9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 14; улица Каховская, 37;

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Сайма-Таш, Молдокулова, Акылбекова, Арстанбап), район, ограниченный улицами Элебесова, Енисейской, Карагачевой, переулком Аральским;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Кыбыла, Ак-Ордо, Тогуз-Канат, Таш-Рабат), «Колмо», отрезки улиц Кулиева, Махатмы Ганди, Републиканской, Максат, Жеткинчек;

13.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Табылды, Ырчы-Уул, Анар, Кекче).

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Тянь-Шанская, Чуйская, Колхозная, Токмакская, Луганская, Кузнечная, Нарынская, Северная, Боконбаева, Ошская, Комсомольская, БЧК, проспекты Победы, Ленина), Пригородное (улицы Марата, Дорожная, Широкая, Серегина, 8 Марта, Береговая), Кайырма (улицы Каирминская, Актюбинская), Аламедин (улицы Суворова, Молодежная, новостройка «Адилет»), дачи «Достук»;

9.00-12.00 — села Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Бегельдинова, Советская, Колхозная, Нарынская, Кооперативная, Больничная, Ала-Тоо, Аптечная, Южная, Советская), Бир-Булак (улицы Первомайская, Ай-Булак, Корейская, переулок Зеленый);

9.00-15.00 — села Кок-Жар (улицы Уметалиева, Арпачиева, Сыргака, Полевая, Нурманбетова, Матыева), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Коммунарская, Восточная), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Пограничная, Крупской, Советская, Школьная, Репина, Фрунзе, Ала-Арчинская), Ак-Ордо (улицы ДЭУ, Достук, контур 540), Военно-Антоновка (улицы Ленина, Фрунзе, Пограничная, Советская), Студенческое (улицы Намазалыажы, Проектируемая, Юбилейная, Артезианская), Комсомольское (улицы Восточная, Строительная, Дорожная, Новая, Проектируемая, Тупик, Южная), Манас (улицы Западная, Пионерская, Комсомольская, Зеленая, Средняя, Широкая, Тупиковая), Ак-Жол (улицы Восточная, Госпитомник), Восточное (улицы Молодой Гвардии, Школьная, Дружбы), Сокулук (улицы Интернациональная, Достук, Кайназаровой, Пионерская, Звездная, Восточная, Октябрьская, Мира, Лесная, Ошская, Почтовая, Первомайская, Фрунзе, Полярная, Ленина, Ленинградская, Гагарина, Комсомольская, Ала-Арчинская, Достук, Калинина, Иссык-Кульская, Садовая, Спортивная, Северная, переулки Северный, Почтовый, Ленина), Национальное (улицы Московская, Ключевая, 1, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Романовка (улица МТФ); Московский РЭС Московский РЭС